Радянський чемпіон образив українців через потенційний бойкот Олімпійських ігор

У росії бояться, що бойкот оголосять усі цивілізовані країни

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який нещодавно образив скандинавів, накинувся на українців.

Відповідна заява 76-річного Тихонова доступна на сайті Р-Спорт. Росіянин цинічно назвав дії українців фашистськими, не помічаючи звірств російських окупантів в Україні.

"Я сумніваюся, що навіть після заклику Позднякова українці відмовляться від ідеї бойкоту. Інше питання, що таке Україна? Вони вже себе показали — це націоналісти гірші за фашистів. Ми їх усіх чудово знаємо.

Не варто зважати на того, на кого не варто зважати! Треба жити за принципом Тихонова: коли стукають у двері, я спочатку стріляю, потім відчиняю. Нам не страшний ніхто з них! Я б із ними ніколи не домовлявся!" — сказав Тихонов.

Раніше Національний олімпійський комітет (НОК) України оголосив, що бойкотуватиме Ігри в Парижі (2024 рік), якщо туди допустять російських атлетів. Про потенційний допуск росіян до міжнародних турнірів нещодавно заявив Міжнародний олімпійський комітет (МОК). В Україні засудили дії Комітету, проте організація звинуватила Київ у "наклепі".