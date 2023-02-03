Все простить и забыть? Как россиян протягивают на Олимпиаду в Париже

МОК обвинили в легитимизации войны из-за спорта

Олимпийским играм-2024 в Париже грозит массовый бойкот в случае, если там выступят спортсмены от россии и Беларуси.

Несмотря на террористические действия россии в Украине, Олимпийский комитет заявил, что ищет пути вернуть в соревнование представителей страны-агрессора. Это вызвало массовое возмущение, речь идет о возможности бойкота со стороны 40 стран.

Кто хочет видеть россиян на Олимпиаде?

Первыми о россиянах и белорусах заговорил Международный олимпийский комитет (МОК): 25 января МОК объявил, что заручился поддержкой предложения позволить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, но на суровых условиях.

"Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта", — отметил МОК.

О каких условиях идет речь:

нужно не выступать против миротворческой миссии МОК и не поддерживать войну в Украине,

соблюдать антидопинговые правила,

флаги, гимны и другие символы россии и Беларуси не могут демонстрироваться,

чиновникам из этих стран запрещена аккредитация.

Санкции против обеих стран действуют, на их территории запрещено проводить международные соревнования.

На следующий день Олимпийский совет Азии (OСA) объявил, что может позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх (отборочные к Олимпийским) без возможности выигрывать медали. Это может стать шагом к тому, чтобы им было разрешено соперничать летом 2024 года в Париже.

В то же время Южная Корея потребует разъяснений от ОСА, потому что проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы.

Угроза бойкота

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОК подвергся жесткой критике за идею приобщить россиян. Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил Reuters, что разрешение спортсменам из россии и Беларуси участвовать в Олимпиаде в Париже может привести к широкомасштабному бойкоту. Он анонсировал сбор антироссийской коалиции, куда могут войти Великобритания и США:

"Я убежден, что на встрече, которая запланирована на 10 февраля, будут достигнуты результаты с участием более 30 или, возможно, 40 министров спорта – в том числе из США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии – отклонить идею допустить спортсменов из россии и Беларуси к участию в Играх ", — сказал Бортничук.

Он добавил, что коалиция, частью которой станет Польша, будет бойкотировать Игры. Этого будет достаточно, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным.

Польша, Латвия, Литва и Эстония обвинили МОК в создании исключений для россиян и белорусов. В совместном заявлении министры спорта этих 4 стран заявили, что такие действия позволят "использовать спорт для легитимации и отвлечения внимания от захватнической войны россии против Украины ".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что если спортсменам разрешено участвовать в таких событиях, как Олимпийские игры, то это должно быть как нейтральным спортсменам и "должно быть совершенно ясно, что они не представляют ни россия, ни Беларусь".

Реакция Украины

Украина еще на прошлой неделе пригрозила бойкотировать Олимпиаду в Париже. Министр спорта Вадим Гутцайт назвал решение МОК недопустимым.

"Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях… Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — заявил Гутцайт.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разрешение россии участвовать в Олимпиаде равносильным тому, чтобы показать, что террор приемлем.

Андрей Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Известный футболист Андрей Шевченко заявил, что мир должен помнить, что война до сих пор разрушает города и уносит жизнь.

"Если спортсмены из россии или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное — война завершена, можно все простить и все забыть. Но война не завершена. Она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается", — заявил Шевченко, призвав МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война не окончена.

Свитолина напомнила МОК, что украинский атлет погиб под Бахмутом вместо участия в Олимпиаде

Теннисистка Элина Свитолина вспомнила МОК легкоатлета Владимира Андрощука, погибшего под Бахмутом.

"Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс?", – спросила Свитолина.

В соцсетях приобретает популярность хештег #BoycottRussianSport. Пользователи публикуют истории и фото украинских спортсменов, погибших от войны россии.

На фоне заявлений о шансах для россиян украинцы публикуют истории о погибших украинских спортсменах

На фоне заявлений о шансах для россиян украинцы публикуют истории о погибших украинских спортсменах

Как сообщал "Телеграф", россия вторглась в Украину спустя три дня после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в китайском Пекине. Паралимпийские игры происходили уже во время войны, что противоречит правилам.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.