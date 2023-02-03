Все простить и забыть? Как россиян протягивают на Олимпиаду в Париже
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
МОК обвинили в легитимизации войны из-за спорта
Олимпийским играм-2024 в Париже грозит массовый бойкот в случае, если там выступят спортсмены от россии и Беларуси.
Несмотря на террористические действия россии в Украине, Олимпийский комитет заявил, что ищет пути вернуть в соревнование представителей страны-агрессора. Это вызвало массовое возмущение, речь идет о возможности бойкота со стороны 40 стран.
Кто хочет видеть россиян на Олимпиаде?
Первыми о россиянах и белорусах заговорил Международный олимпийский комитет (МОК): 25 января МОК объявил, что заручился поддержкой предложения позволить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, но на суровых условиях.
"Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта", — отметил МОК.
О каких условиях идет речь:
- нужно не выступать против миротворческой миссии МОК и не поддерживать войну в Украине,
- соблюдать антидопинговые правила,
- флаги, гимны и другие символы россии и Беларуси не могут демонстрироваться,
- чиновникам из этих стран запрещена аккредитация.
Санкции против обеих стран действуют, на их территории запрещено проводить международные соревнования.
На следующий день Олимпийский совет Азии (OСA) объявил, что может позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх (отборочные к Олимпийским) без возможности выигрывать медали. Это может стать шагом к тому, чтобы им было разрешено соперничать летом 2024 года в Париже.
В то же время Южная Корея потребует разъяснений от ОСА, потому что проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы.
Угроза бойкота
МОК подвергся жесткой критике за идею приобщить россиян. Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил Reuters, что разрешение спортсменам из россии и Беларуси участвовать в Олимпиаде в Париже может привести к широкомасштабному бойкоту. Он анонсировал сбор антироссийской коалиции, куда могут войти Великобритания и США:
"Я убежден, что на встрече, которая запланирована на 10 февраля, будут достигнуты результаты с участием более 30 или, возможно, 40 министров спорта – в том числе из США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии – отклонить идею допустить спортсменов из россии и Беларуси к участию в Играх ", — сказал Бортничук.
Он добавил, что коалиция, частью которой станет Польша, будет бойкотировать Игры. Этого будет достаточно, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным.
Польша, Латвия, Литва и Эстония обвинили МОК в создании исключений для россиян и белорусов. В совместном заявлении министры спорта этих 4 стран заявили, что такие действия позволят "использовать спорт для легитимации и отвлечения внимания от захватнической войны россии против Украины ".
В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что если спортсменам разрешено участвовать в таких событиях, как Олимпийские игры, то это должно быть как нейтральным спортсменам и "должно быть совершенно ясно, что они не представляют ни россия, ни Беларусь".
Реакция Украины
Украина еще на прошлой неделе пригрозила бойкотировать Олимпиаду в Париже. Министр спорта Вадим Гутцайт назвал решение МОК недопустимым.
"Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях… Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — заявил Гутцайт.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал разрешение россии участвовать в Олимпиаде равносильным тому, чтобы показать, что террор приемлем.
Известный футболист Андрей Шевченко заявил, что мир должен помнить, что война до сих пор разрушает города и уносит жизнь.
"Если спортсмены из россии или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное — война завершена, можно все простить и все забыть. Но война не завершена. Она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается", — заявил Шевченко, призвав МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война не окончена.
Теннисистка Элина Свитолина вспомнила МОК легкоатлета Владимира Андрощука, погибшего под Бахмутом.
"Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс?", – спросила Свитолина.
В соцсетях приобретает популярность хештег #BoycottRussianSport. Пользователи публикуют истории и фото украинских спортсменов, погибших от войны россии.
Как сообщал "Телеграф", россия вторглась в Украину спустя три дня после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в китайском Пекине. Паралимпийские игры происходили уже во время войны, что противоречит правилам.
Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.