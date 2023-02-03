"Это нелюди": в россии оскорбили целую нацию из-за потенциального бойкота Олимпиады

В Польше не хотят соревноваться с агрессором

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов, который после оккупации Крыма возненавидел поляков, прокомментировал слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, призвавшего к бойкоту Олимпиады в Париже, если туда допустят атлетов из стран-агрессоров.

Соответствущее заявление Спиридонова приводит "СЭ". Россиянин заявил, что такой нации как поляки для него не существует.

"Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди", – сказал Спиридонов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в связи с этой ситуацией назвала поляков злобными людьми.

"Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди. Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживёт Олимпиаду без них", — цитирует Тарасову "Чемпионат".

Ранее Яблоньский заявил, что категорически против участия россиян на ближайших Олимпийских играх.

"Если к Олимпиаде-2024 допустят спортсменов из россии и Беларуси, то надо просто бойкотировать Игры, не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК", — цитирует Яблоньского polsatsport.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе. В Украине категорически против данной инициативы Комитета. Более того, НОК Украины рассматривает возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска туда россиян и белорусов. Кроме того, сразу 4 страны, включая Польшу, выступили против допуска представителей стран-агрессоров до окончания войны в Украине.