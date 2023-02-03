"Це нелюди": у росії образили цілу націю через потенційний бойкот Олімпіади

У Польщі не хочуть змагатись з агресором

Чемпіон Європи з волейболу Олексій Спиридонов, який після окупації Криму зненавидів поляків, прокоментував слова заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблоньського, який закликав до бойкоту Олімпіади в Парижі, якщо туди допустять атлетів із країн-агресорів.

Відповідна заява Спиридонова доступна на "СЕ". Росіянин розповів, що такої нації як поляки для нього не існує.

"Для мене цієї нації не існує. Для мене це нелюди", — сказав Спиридонов.

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова у зв’язку з цією ситуаціює назвала поляків злісними людьми.

"Поляки вже не вперше такі заяви роблять. Злісні люди. Нічого страшного, якщо відмовляться брати участь. Світ переживе Олімпіаду без них", — цитує Тарасову "Чемпіонат".

Раніше Яблонський заявив, що категорично проти участі росіян на найближчих Олімпійських іграх.

"Якщо до Олімпіади-2024 допустять спортсменів з росії та Білорусі, то треба просто бойкотувати Ігри, не повинно бути жодної участі в таких Іграх. Ми маємо чинити тиск на МОК ", — цитує Яблонського polsatsport.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розгляне допуск російських та білоруських атлетів до міжнародних стартів у нейтральному статусі. В Україні категорично проти цієї ініціативи Комітету. Щобільше, НОК України розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску туди росіян та білорусів. Крім того, одразу 4 країни, включаючи Польщу, виступили проти допуску представників країн-агресорів до закінчення війни в Україні.