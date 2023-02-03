Все пробачити і забути? Як росіян протягують на Олімпіаду в Парижі

МОК звинуватили у легітимізації війни через спорт

Олімпійським іграм-2024 у Парижі загрожує масовий бойкот у разі, якщо там виступатимуть спортсмени від росії та Білорусі.

Попри терористичні дії росії в Україні Олімпійський комітет заявив, що шукає шляхи повернути в змагання представників країни-агресорки. Це викликало масове обурення, мова йде про можливість бойкоту з боку 40 країн.

Хто хоче бачити росіян на Олімпіаді?

Першими про росіян та білорусів заговорив Міжнародний олімпійський комітет (МОК): 25 січня МОК оголосив, що заручився підтримкою щодо пропозиції дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань, але на суворих умовах.

"Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт", — зазначив МОК.

Про які умови йдеться:

треба не виступати проти миротворчої місії МОК та не підтримувати війну в Україні,

дотримуватися антидопінгових правил,

прапори, гімни та інші символи рф та Білорусі не можуть демонструватися,

чиновників з цих країн заборонена акредитація.

Санкції проти обох країн є чинними, на їх території заборонено проводити міжнародні змагання.

Наступного дня Олімпійська рада Азії (OРA) оголосила, що може дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Азійських іграх (вони є відбірковими до Олімпійських) без можливості вигравати медалі. Це може стати кроком до того, щоб їм було дозволено змагатися влітку 2024 року в Парижі.

Водночас Південна Корея вимагатиме роз’яснень від ОРА, бо проведення плей-офф на Азійських іграх може створити певні проблеми.

Загроза бойкоту

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року

МОК піддався жорсткій критиці за ідею долучити росіян. Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив Reuters, що дозвіл спортсменам з росії та Білорусі брати участь в Олімпіаді в Парижі може призвести до широкомасштабного бойкоту. Він анонсував збір антиросійської коаліції, куди можуть увійти Британія та США:

"Я переконаний, що на зустрічі, яка запланована на 10 лютого, буде досягнуто результатів за участю понад 30 або, можливо, 40 міністрів спорту – у тому числі зі США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії – відхилити ідею допустити спортсменів з росії та Білорусі до участі в Іграх", — сказав Бортнічук.

Він додав, що коаліція, частиною якої стане Польща, буде бойкотувати Ігри. Цього буде достатньо, щоб зробити проведення Ігор безглуздим.

Польща, Латвія, Литва та Естонія звинуватили МОК у створенні винятків для росіян та білорусів. У спільній заяві міністри спорту цих 4 країн заявили, що такі дії дозволять "використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України".

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що якщо спортсменам дозволено брати участь у таких подіях, як Олімпійські ігри, то це має бути як нейтральним спортсменам і "має бути абсолютно ясно, що вони не представляють ні росію, ні Білорусь".

Реакція України

Україна ще на минулому тижні пригрозила бойкотувати Олімпіаду в Парижі. Міністр спорту Вадим Гутцайт назвав рішення МОК недопустимим.

"Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях… Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді", — заявив Гутцайт.

Президент України Володимир Зеленський назвав дозвіл росії брати участь в Олімпіаді рівносильним тому, щоб показати, що терор прийнятний.

Андрій Шевченко закликав МОК не допускати росіян та білорусів до змагань

Відомий футболіст Андрій Шевченко заявив, що світ має пам’ятати, що війна досі руйнує міста і забирає життя:

"Якщо спортсмени з росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначне — війна завершена, можна все пробачити і все забути. Але війна не завершена. Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має памятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває", — заявив Шевченко, закликавши МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війна не закінчена.

Світоліна нагадала МОК, що український атлет загинув під Бахмутом замість участі в Олімпіаді

Тенісистка Еліна Світоліна пригадала МОК легкоатлета Володимира Андрощука, який загинув під Бахмутом.

"Володимир Андрощук, одна із висхідних зірок легкої атлетики України, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал або мрії на Іграх. То чому російські та білоруські спортсмени мають отримати свій шанс?", — запитала Світоліна.

У соцмережах набуває популярності хештег #BoycottRussianSport. Користувачі публікують історії та фото українських спортсменів, які загинули від війни росії.

На тлі заяв про шанси для росіян українці публікують історії про загиблих українських спортсменів

На тлі заяв про шанси для росіян українці публікують історії про загиблих українських спортсменів

Як повідомляв "Телеграф", росія вторглася в Україну через три дні після церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2022 у китайському Пекіні. Паралімпійські ігри відбувалися вже під час війни, що суперечить правилам.

Наступні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.