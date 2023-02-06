Це медалі крові та смерті: Усик пояснив Баху, хто такі росіяни

Боксер переконує МОК не допустити росію до Олімпіади-2024

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента МОК Томаса Баха. Українець проти допуску росіян до Олімпійських ігор у Парижі.

Боксер записав відео в Instagram.

"Пане Бах, хочу звернутися саме до вас. Я український спортсмен, олімпійський чемпіон 2012 року з боксу, чинний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Ви бажаєте дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів та тренерів, руйнує спортивні зали.

Нагороди, які завойовуватимуть російські спортсмени на міжнародних змаганнях, це медалі крові, смерті та сліз.

Вам я хочу побажати мирного неба, здоров’я та радості", — сказав Усик.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.