Это медали крови и смерти: Усик объяснил Баху, кто такие россияне

Боксер убеждает МОК не допустить россию к Олимпиаде-2024

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху. Украинец против допуска россиян на Олимпийские игры в Париже.

Боксер записал видео в Instagram.

"Господин Бах, хочу обратиться именно к вам. Я украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2012 года по боксу, действующий чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Вы хотите разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Российская армия пришла на нашу землю, убивает мирное население, убивает спортсменов и тренеров, разрушает спортивные залы.

Награды, которые будут завоевывать российские спортсмены на международных соревнованиях, это медали крови, смерти и слез.

Вам я хочу пожелать мирного неба, здоровья и радости", — сказал Усик.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.