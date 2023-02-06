Спортсменов могут взять в заложники: в россии боятся ехать на Олимпиаду-2024

Агрессоры опасаются повторения событий Мюнхена-1972

Международный олимпийский комитет готов допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье.

Кандидат политических наук Наталья Голубкова считает, что при допуске российских спортсменов на международные старты необходимо обратить внимание на повышенные меры безопасности, пишет "СЭ".

"Не стоит думать, что публичная критика россии сделает наших спортсменов сильно желанными на Западе.

В период войны в Украине вероятность повторения сценария Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года с заложниками, только теперь в лице российских спортсменов и с конкретным требованием к руководству россии, к сожалению, очень высока.

Кто-то из тех, кто в период войны призывает отправлять спортсменов на соревнования на любых условиях, готов обеспечить их безопасность или нести ответственность в случае использования их в качестве заложников? Не думаю", — отметила Голубкова.

Наша справка! Во время Олимпиады-1972 в Мюнхене был совершен теракт членами палестинской организации "Черный сентябрь", жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей) и один немецкий полицейский. 5 из 8 террористов были убиты спецназом в ходе провалившейся попытки освобождения заложников.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.