россия — главный олимпийский изгой: хроника унижений

Ранее МОК не признавал советскую россию, а теперь заставил ее выступать без флага и гимна

Темой номер один в мировом спорте сейчас является возможный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года. Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр.

Надо отметить, что россия постоянно попадает в олимпийские скандалы — вот главные из них, которые произошли на летних Играх.

В Лондоне-1908 впервые организовали церемонию открытия в виде шествия команд под государственными флагами. На тот момент Великое княжество Финляндское являлось частью российской империи, которая отказалась участвовать в параде. К тому же, россияне запретили сборной Финляндии выступать под финским национальным флагом. Финны предпочли бойкотировать навязываемый им российский триколор и идти без флага вообще.

После Первой мировой войны МОК не признавал советскую россию. А поэтому не пригласил ее спортсменов на Игры 1920 года в Антверпене.

Перед Олимпиадой 1924 года, которая также проходила в Париже, МОК не особо хотел контактировать с новым государством — СССР. Но и игнорировать побоялся. Тогда решили действовать через посредников. Французский рабочий спортивно-гимнастический союз передал в Высший совет по физической культуре РСФСР официальное приглашение СССР на Олимпиаду. После такого унижения СССР отказался ехать в Париж-1924, но также завуалировал свое решение. Официально бойкот был обоснован так: "В знак протеста против отлучения от Игр спортсменов Германии".

Венгерское восстание 1956 года было жестко подавлено советскими войсками. В знак протеста против действий СССР бойкотировать Игры в Мельбурне решили Нидерланды, Испания и Швейцария. А матч ватерпольных сборных СССР и Венгрии на Олимпиаде-1956 завершился кровавым побоищем.

Пик олимпийского бойкота пришелся на московскую Олимпиаду 1980 года. Игры в СССР проигнорировали многие демократические страны в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.

В общей сложности Олимпиаду-1980 в той или иной форме бойкотировали спортсмены из 65 государств. Однако правительства Великобритании, Франции, Италии и Испании разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно принимать решения об участии в Олимпиаде. В итоге некоторые спортсмены из этих стран на Игры приехали в индивидуальном порядке.

На церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Москве 15 сборных (Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария) шли под олимпийским флагом. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн.

Карикатура на Олимпиаду-80

Через четыре года СССР решил отомстить американцам бойкотом Олимпиады в Лос-Анджелесе. И потянул за собой другие дружественные ему страны. Однако сборные Румынии, Югославии и Китая отказались поддерживать Советский Союз и поехали на Игры-1984.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов российские тяжелоатлеты вообще не были допущены к соревнованиям, а единственной легкоатлеткой, которую допустили до Игр стала прыгунья в длину Дарья Клишина, поскольку она в течение последних нескольких лет жила и тренировалась в США.

Доказав, что допинговая программа в россии поддерживается на государственном уровне, МОК запретил сборной россии выступать на Олимпиаде-2020 в Токио под национальной символикой.

Ждем теперь окончательного решения МОК по Олимпиаде-2024. Хватит ли мужества организации недопустить спортсменов, большая часть которых является военнослужащими, имеет воинские звания и награды.