росія — головний олімпійський ізгой: хроніка принижень

Раніше МОК не визнавав радянську росію, а тепер змусив її виступати без прапора та гімну

Темою номер один у світовому спорті є можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року. Україна погрожувала не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор.

Слід зазначити, що росія постійно потрапляє в олімпійські скандали — ось головні з них, що сталися на літніх Іграх.

У Лондоні-1908 уперше організували церемонію відкриття у вигляді ходи команд під державними прапорами. На той момент Велике князівство Фінляндське було частиною російської імперії, яка відмовилася брати участь у параді. Крім того, росіяни заборонили збірній Фінляндії виступати під фінським національним прапором. Фіни вважали за краще бойкотувати нав’язуваний ним російський триколор і йти без прапора взагалі.

Після Першої світової війни МОК не визнавав радянської росії. А тому не запросив її спортсменів на Ігри 1920 року в Антверпені.

Перед Олімпіадою 1924 року, яка також проходила в Парижі, МОК не надто хотів контактувати з новою державою — СРСР. Але й ігнорувати побоявся. Тоді вирішили діяти через посередників. Французький робітничий спортивно-гімнастичний союз передав до Вищої ради з фізичної культури РРФСР офіційне запрошення СРСР на Олімпіаду. Після такого приниження СРСР відмовився їхати до Парижа-1924, але також завуалював своє рішення. Офіційно бойкот було обґрунтовано так: "На знак протесту проти відлучення від Ігор спортсменів Німеччини".

Угорське повстання 1956 року було жорстко придушене радянськими військами. На знак протесту проти дій СРСР бойкотувати Ігри у Мельбурні вирішили Нідерланди, Іспанія та Швейцарія. А матч ватерпольних збірних СРСР та Угорщини на Олімпіаді-1956 завершився кривавим побоїщем.

Пік олімпійського бойкоту припав на московську Олімпіаду 1980 року. Ігри в СРСР проігнорували багато демократичних країн на знак протесту проти введення радянських військ до Афганістану.

Загалом Олімпіаду-1980 у тій чи іншій формі бойкотували спортсмени із 65 держав. Проте уряди Великобританії, Франції, Італії та Іспанії дозволили своїм Олімпійським комітетам самостійно приймати рішення щодо участі в Олімпіаді. У результаті деякі спортсмени із цих країн на Ігри приїхали в індивідуальному порядку.

На церемонії відкриття та закриття Олімпіади в Москві 15 збірних (Австралія, Андорра, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нова Зеландія, Португалія, Пуерто-Ріко, Сан-Марино, Франція та Швейцарія) йшли під олімпійським прапором. При врученні медалей атлетам із цих країн звучали не національні гімни, а олімпійський гімн.

Карикатура на Олімпіаду-80

Через чотири роки СРСР вирішив помститися американцям бойкотом Олімпіади у Лос-Анджелесі. І потягнув за собою інші дружні для нього країни. Однак збірні Румунії, Югославії та Китаю відмовилися підтримувати Радянський Союз та поїхали на Ігри-1984.

На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро через допінгові скандали російські важкоатлети взагалі не були допущені до змагань, а єдиною легкоатлеткою, яку допустили до Ігор стала стрибунина в довжину Дар’я Клішина, оскільки вона протягом останніх кількох років жила і тренувалася США.

Довівши, що допінгова програма у росії підтримується на державному рівні, МОК заборонив збірній росії виступати на Олімпіаді-2020 у Токіо під національною символікою.

Чекаємо тепер на остаточне рішення МОК з Олімпіади-2024. Чи вистачить мужності організації недопустити спортсменів, більшість яких є військовослужбовцями, має військові звання та нагороди.