Спортсменів можуть взяти у заручники: у росії бояться їхати на Олімпіаду-2024

Агресори побоюються повторення подій Мюнхена-1972

Міжнародний олімпійський комітет готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду 2024 року у Парижі. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській сім’ї.

Кандидат політичних наук Наталія Голубкова вважає, що при допуску російських спортсменів на міжнародні старти необхідно звернути увагу на підвищені безпекові заходи, пише "СЕ".

"Не варто думати, що публічна критика росії зробить наших спортсменів дуже бажаними на Заході.

У період війни в Україні ймовірність повторення сценарію Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року із заручниками, лише тепер в особі російських спортсменів та з конкретною вимогою до керівництва росії, на жаль, дуже висока.

Хтось із тих, хто в період війни закликає відправляти спортсменів на змагання на будь-яких умовах, готовий забезпечити їхню безпеку або нести відповідальність у разі використання їх як заручників? Не думаю", — зазначила Голубкова.

Наша довідка! Під час Олімпіади-1972 у Мюнхені було здійснено теракт членами палестинської організації "Чорний вересень", жертвами якого стали 11 членів ізраїльської олімпійської збірної (4 тренери, 5 учасників змагань та двоє суддів) та один німецький поліцейський. 5 з 8 терористів були вбиті спецназом в ході спроби звільнення заручників, що провалилася.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.