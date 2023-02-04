"Бойкоти ніколи ні до чого не приводили": Україна втратила важливого союзника

Естонські спортсмени поїдуть на Олімпіаду, навіть якщо там будуть росіяни

Естонія не приєднається до бойкоту Олімпійських ігор у Парижі, якщо туди допустять спортсменів із росії та Білорусі.

Про це заявив президент Олімпійського комітету Естонії Урмас Серумаа. У прибалтійській країні називають цю ситуацію абсурдною, проте до бойкоту Ігор вони вдаватися не хочуть, адже це ні до чого не призведе.

"Бойкоти ніколи ні до чого не приводили. Ми схильні уявляти, що може виявитися, що деякі російські спортсмени під нейтральним прапором дійсно беруть участь у якійсь спецоперації під фальшивим прапором.

Нехай це буде попередження цих Ігор. Давайте не забувати, що більшість російських спортсменів, які потраплять на п’єдестал пошани, військові й за перемогу отримують військову медаль. Це абсурдна ситуація”, — сказав Серумаа.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нещодавно заявив, що розглядає можливість участі росіян та білорусів на великих міжнародних турнірах у нейтральному статусі. Це викликало жорстку реакцію офіційного Києва, але у МОК лише проігнорували заяву президента України.

Національний олімпійський комітет України на позачерговій Генеральній асамблеї проголосував за бойкот Ігор у Парижі у разі допуску на Олімпіаду-2024 росіян та білорусів.

Додамо, що низка вищих чиновників Естонії виступає категорично проти участі росіян на Олімпійських іграх. Напередодні одразу чотири країни, включаючи Естонію, виступили проти МОК у питанні потенційного допуску росіян.