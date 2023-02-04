Офіційно: російські спортсмени вже виступають зі своїм прапором та гімном

На боксерський турнір до Марокко приїхало 23 росіянина

Поки у світі триває гостра дискусія щодо допуску росіян на Олімпійські ігри, вони починають виступати на міжнародних змаганнях під національною символікою.

У Марокко зараз проходить турнір із боксу. Він є одним із етапів Світового боксерського туру – нового турніру під егідою Міжнародної асоціації боксу (IBA).

І на цьому турнірі російські спортсмени виступають під власним національним прапором, незважаючи на рекомендацію МОК не використовувати російську символіку через війну в Україні.

У Марокко приїхало 23 спортсмени, у тому числі й призери Олімпійських ігор-2020. У перший день змагань вони здобули дві перемоги і на їхню честь звучав національний гімн, повідомляє Inside The Games.

В протоколі - RUS

Цікаво, що на міжнародних змаганнях росіяни вперше з 2019 року виступали не як нейтральні атлети. Раніше їх позбавили національної символіки через звинувачення у створенні державної допінгової системи.

Нагадаємо, в соцмережах набуває популярності хештег #BoycottRussianSport. Користувачі публікують історії та фото українських спортсменів, які загинули від агресії росії.

Раніше Національний олімпійський комітет України провів засідання, де абсолютною більшістю підтримав ініціативу глави НОК Вадима Гутцайта бойкотувати Ігри-2024 у Парижі.