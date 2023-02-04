Официально: российские спортсмены уже выступают со своим флагом и гимном

На боксерский турнир в Марокко приехало 23 россиянина

Пока в мире идет острая дискуссия о допуске россиян на Олимпийские игры, они начинают выступать на международных соревнованиях под национальной символикой.

В Марокко сейчас проходит турнир по боксу. Он является одним из этапов Мирового боксерского тура — нового турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

И на этом турнире российские спортсмены выступают под собственным национальным флагом, несмотря на рекомендацию МОК не использовать российскую символику из-за войны в Украине.

В Марокко приехало 23 спортсмена, в том числе и призеры Олимпийских игр-2020. В первый день соренований они добыли две победы и в их честь звучал национальный гимн, сообщает Inside The Games.

В протоколе - RUS

Интересно, что на международных соревнованиях россияне впервые с 2019 года выступали, не как нейтральные атлеты. Ранее их лишили национальной символики из-за обвинений в создании государственной допинговой системы.

Напомним, в соцсетях приобретает популярность хештег #BoycottRussianSport. Пользователи публикуют истории и фото украинских спортсменов, погибших от агрессии россии.

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