Український спортсмен виконав "Ураган": це найскладніший стрибок в історії (відео)

Дмитро Котовський виграв етап Кубка світу

Фристайліст Дмитро Котовський уперше в кар’єрі переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики. 21-річний українець блискуче виконав найскладніший стрибок в історії — потрійне сальто з п’ятьма гвинтами "фул-тріпл-фул-фул". Раніше український фрістайліст виграв медаль Олімпіади-2022.

Цей стрибок має назву "Ураган". Саме так його назвав віцечемпіон Олімпіади-2010 американець Джерет Петерсон, який його першим виконав. І, до речі, до цього часу Петерсон залишався єдиним спортсменом, який робив "Ураган", повідомляє НОК України.

За свій "Ураган" Котовський отримав 138,32 бали – це рекорд для українського фрістайлу.

Цікаво, що Дмитро Котовський став четвертим в історії української чоловічої лижної акробатики, котрий перемагав на етапах Кубка світу. Раніше це вдавалося Енверу Аблаєву, Станіславу Кравчуку та Олександру Абраменку.

Нагадаємо, що відомий американський фрістайліст Кайл Смейн загинув внаслідок сходження лавини в Японії. Він був чемпіоном світу у хафпайпі.