Украинский спортсмен выполнил "Ураган": это самый сложный прыжок в истории (видео)

Дмитрий Котовский выиграл этап Кубка мира

Фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике. 21-летний украинец блестяще выполнил самый сложный прыжок в истории — тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул". Ранее украинский фристайлист выиграл медаль Олимпиады-2022.

Этот прыжок имеет название "Ураган". Именно так его назвал вице-чемпион Олимпиады-2010 американец Джерет Петерсон, который первым его исполнил. И, кстати, до этого времени Петерсон оставался, единственным спортсменом, который делал "Ураган", сообщает НОК Украины.

За свой "Ураган" Котовский получил 138,32 балла — это рекорд для украинского фристайла.

Интересно, что Дмитрий Котовский стал четвертым в истории украинской мужской лыжной акробатики, кто побеждал на этапах Кубка мира. Ранее это удавалось Энверу Аблаеву, Станиславу Кравчуку и Александру Абраменко.

Напомним, что известный американский фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Он был чемпионом мира в хафпайпе.