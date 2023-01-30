Подбросило на 50 метров: чемпиона мира в Японии убила лавина

Трое лыжников спаслись, двое — погибли

Известный американский фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Ранее мы писали о смерти первого в истории олимпийского чемпиона по биатлону.

Как сообщает The Sun, вместе со Смейном на горнолыжном курорте Цугайке возле горы Хакуба Норикура (высота 2469 м) были еще четыре его друга.

После схода лавины трое лыжников сумели спастись, а вот Смейн и еще один спортсмен, личность которого пока не установлена, исчезли. Позже оба мужчины были найдены без признаков жизни.

Фотограф Грант Гундерсон, который отдыхал вместе с этой компанией, рассказал, что случилось в тот день: "Вероятно, лавину спровоцировал австрийский лыжник из другой группы. Они пытались убежать. Кайла подбросило метров на 50, а потом засыпало снегом. Рядом с ним нашли его друга, который умер от травм внутренних органов. А вот еще один наш товарищ был накрыт снегом на глубине полтора метра и пробыл там 25 минут. Но его удалось спасти".

Кайлу Смейну был 31 год. Он становился чемпионом мира 2015 года в хафпайпе. За несколько часов до гибели Смейн запостил видео в Instagram, как он катается на лыжах в Японии.

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