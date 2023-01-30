Підкинуло на 50 метрів: чемпіона світу в Японії вбила лавина

Троє лижників врятувалися, двоє – загинули

Відомий американський фрістайліст Кайл Смейн загинув внаслідок сходження лавини в Японії. Раніше ми писали про смерть першого в історії олімпійського чемпіона з біатлону.

Як повідомляє The Sun, разом зі Смейном на гірськолижному курорті Цугайце біля гори Хакуба Норікура (висота 2469 м) були ще чотири його друзі.

Після сходу лавини троє лижників зуміли врятуватися, а ось Смейн та ще один спортсмен, особу якого поки що не встановлено, зникли. Пізніше обох чоловіків було знайдено без ознак життя.

Фотограф Грант Гундерсон, який відпочивав разом із цією компанією, розповів, що трапилося того дня: "Ймовірно, лавину спровокував австрійський лижник з іншої групи. Вони намагалися втекти. Кайла підкинуло метрів на 50, а потім засипало снігом. Поруч із ним знайшли його друга, який помер від травм внутрішніх органів. А ось ще один наш товариш був накритий снігом на глибині півтора метри і пробув там 25 хвилин. Але його вдалося врятувати".

Кайлу Смейну було 31 рік. Він ставав чемпіоном світу 2015 року у хафпайпі. За кілька годин до загибелі Смейн запостав відео в Instagram, як він катається на лижах у Японії.

Раніше ми писали, що померла олімпійська чемпіонка з гандболу із Запоріжжя. А в Дніпрі помер олімпійський чемпіон з важкої атлетики.