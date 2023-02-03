Соревнования гольфистов сорвала змея: жуткие кадры (видео)

В Сиднее спортсменам пришлось пропустить одну лунку

В Сиднее члены гольф-клуба The Coast глазам своим не поверили, когда подошли ко второй лунке. Оттуда торчала голова. Огромная змея спряталась от палящего солнца в земле. Ранее знаменитая гольфистка объяснила, почему мужчинам полезно смотреть на ее грудь.

Дабы не навредить змее спортсмены решили пропустить эту лунку и пошли дальше.

"Всем нужен отдых от жары", — с юмором прокомментировали ситуацию на странице гольф-клуба в Instagram.

Змея некоторое время наблюдала за ажиотажем вокруг нее, а потом уползла в другое укромное место.

Ранее мы рассказывали о лучшем ударе в истории гольфа. Спортсмен попал в лунку с отскоком мячика от воды.

Напомним, что в Эстонии на футбольный матч прибежала лиса, которой вида с трибун не хватило и любопытное животное решило следить за перипетиями поединка прямо с уютного газона.