Укр

Любопытная лиса прервала футбольный матч: видео необычного момента попало в сеть

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лиса прибежала поболеть Новость обновлена 20 октября 2021, 16:42
Лиса прибежала поболеть

Забавный момент произошел в Эстонии.

Собаки, коты, птицы частенько прерывают футбольные игры, но в Эстонии на матч прибежала лиса, которой вида с трибун не хватило и любопытное животное решило следить за перипетиями поединка прямо с уютного газона.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Guardian Football.

По информации источника, лиса прибежала посмотреть игру между молодежными составами "Хелиос" Выру и "Нарва-Транс". Незваный гость несколько раз прерывал игру, пока один из организаторов не устроил погоню с палкой за животным по всему стадиону, что вызвало смех у окружающих. К слову, эта лиса частенько заглядывает на местный футбол, однако впервые за все время выбежала на газон. Кроме того, сообщается, что фамилия одного из футболистов "Хелиоса" переводится как "лиса", что наверняка вызвало волну шуток со стороны его коллег.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном автоголе, который был забит вратарем в чемпионате Нидерландов. А в Серии А футболист оформил уникальное взятие ворот, держа бутылку в руке в момент удара.

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#Футбол #Эстония
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