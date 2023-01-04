Смотреть на мою грудь полезней, чем ходить в спортзал: спортсменка обратилась к мужчинам

Благодаря Пейдж Спиранак у гольфа стало больше поклонников

В 2022 году журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной мира гольфистку Пейдж Спиранак. Накануне ЧМ Спиранак раскритиковала форму сборной США, а на 2023 год дала совет мужчинам.

В соцсетях, где у спортсменки 3,7 млн подписчиков, Пейдж сначала процитировала запись с аккаунта Fact в Twitter:

"Немецкое исследование пришло к выводу, что смотреть на женскую грудь в течение 10 минут в день — лучше для вашего здоровья, чем ходить в спортзал".

А потом добавила от себя: "Смотрите на мою грудь — и укрепляйте свое здоровье в 2023 году".

Ее подписчики шутят, что, наблюдая за столь сексуальной спортсменкой, гольф начинают любить даже те, кто не отличит клюшку от биты.

Кстати, из-за нарядов Пейдж Спиранак профессиональная ассоциация женского гольфа не так давно приняла закон, запрещающий выступать в одежде с глубоким декольте. А спортсменка получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа.

Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

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