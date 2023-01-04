Капец все дорого: украинка сравнила отдых в Лапландии с Буковелем

Марина Бех рассказала во сколько ей обошелся отдых в Финляндии

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех вместе со своим мужем, призером Олимпиады-2020 по плаванию, Михаилом Романчуком провела несколько дней в Финляндии. Пара каталась на лыжах, о чем рассказала в соцсетях.

А теперь Марина в сторис Instagram поделилась с подписчиками ценами в курортной Лапландии. По словам девушки, вышло дороже чем в Буковеле.

Перелет в Лапландию и назад для одного человека стоил 550 евро с человека.

За четыре ночи в гостинице среднего уровня гости должны быть готовы выложить от 500 до 1000 евро.

Такси из аэропорта в город — около 50 евро, длительность поездки минут 15.

"Что касается цен на еду, то здесь капец как дорого. Самое дешевое, что мы нашли — 32 евро на человека за обед", — пишет Марина. И уточняет, что цены в обычных магазинах гораздо выше, чем в других странах Европы.

Ски-пас на день — 49 евро, аренда лыж и снаряжения — 50 евро за день.

"Финляндия — очень дорогая страна. Я сравнивала цены с прошлогодним Буковелем, то у меня совпала лишь цена ски-пасов и семейных обедов. Все остальное — тут дороже", — делится со своими подписчиками Бех.

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