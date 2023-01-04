Капець все дорого: українка порівняла відпочинок у Лапландії із Буковелем

Марина Бех розповіла, скільки їй обійшовся відпочинок у Фінляндії

Зірка української легкої атлетики Марина Бех разом зі своїм чоловіком, призером Олімпіади-2020 з плавання Михайлом Романчуком провела кілька днів у Фінляндії. Пара каталася на лижах, про що розповіла у соцмережах.

А тепер Марина у сторіс Instagram поділилася з підписниками цінами в курортній Лапландії. За словами дівчини, вийшло дорожче, ніж у Буковелі.

Переліт до Лапландії і назад для однієї людини коштував 550 євро з особи.

За чотири ночі у готелі середнього рівня гості мають бути готовими викласти від 500 до 1000 євро.

Таксі з аеропорту до міста — близько 50 євро, тривалість поїздки 15 хвилин.

"Щодо цін на їжу, то тут капець як дорого. Найдешевше, що ми знайшли — 32 євро на людину за обід", — пише Марина. І уточнює, що ціни у звичайних магазинах набагато вищі, ніж в інших країнах Європи.

Скі-пас на день – 49 євро, оренда лиж та спорядження – 50 євро за день.

"Фінляндія — дуже дорога країна. Я порівнювала ціни з торішнім Буковелем, то в мене збіглася лише ціна скі-пасів і сімейних обідів. Все інше — тут дорожче", — ділиться зі своїми підписниками Бех.

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