У костюмі NASA: український чемпіон із дружиною відриваються у горах (фото, відео)

Романчук та Бех каталися на лижах у Фінляндії

Найвідоміша спортивна пара України провела вихідні у горах Фінляндії. Михайло Романчук та Марина Бех показали у соцмережах, як вони каталися на лижах. Раніше Романчук відмовився їхати на змагання до росії.

Михайло Романчук — чемпіон світу, Європи, срібний та бронзовий призер Олімпіади-2022 у плаванні. У Instagram Михайло запостивг фото та відео, де він у білому костюмі з логотипом NASA катається на лижах.

"Дякую Фінляндії, що настільки тепло приймає українців і підтримує нас у такі важкі часи. Це були чудові вихідні, але настав час повертатися до роботи", — підписав знімки Романчук.

Його дружина Марина Бех — чемпіонка Європи у потрійному стрибку та срібна призерка чемпіонату світу у стрибках у довжину — також була у захваті від катання на лижах.

"Хоч раз у житті тут варто побувати, ти опиняєшся в неймовірно дивовижній казці. Мені здавалося, що магія навколо мене і я не могла намилуватися красою, що оточувала мене.

День тривав лише дві години, і з трьох днів лише раз нам вдалося побачити сонце. Але кожен день і кожна погода була особливо чарівною та неповторною.

За ці вихідні я перезавантажилася і змогла вперше за останні місяці просто насолодитися життям", — написала Бех в Instagram.

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