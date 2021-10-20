Українські спортсмени відмовилися їхати на чемпіонат Європи в Росії
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Європейський турнір пройде без українських плавців.
Збірна України з плавання вирішила не брати участь на чемпіонаті Європи-2021, який пройде в Росії. Відмовився від участі на турнірі і Михайло Романчук, який на Олімпійських іграх в Токіо виграв дві медалі.
Про це розповів президент федерації плавання України Андрій Власков в коментарі для suspilne.media.
Власков повідав, що через те, що змагання проводяться в Росії, то в Україні не виділяли кошти на поїздку, а тому делегація нашої команди повинна була поїхати на турнір в усіченому складі. Однак Михайло Романчук та Владислав Бухов відмовилися від цієї затії і зосередяться на підготовці до чемпіонату світу, який відбудеться с 13 по 18 грудня в Абу-Дабі.
"Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій в цьому чемпіонаті немає. Але якби були медалі для України це було б дуже добре", — заявив Власков.
Відзначимо, чемпіонат Європи з плавання відбудеться з 2 по 7 листопада. Змагання були перенесені с 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Михайла Романчука легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала гарячий знімок з чоловіком.
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