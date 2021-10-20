Украинские спортсмены отказались ехать на чемпионат Европы в России

Европейский турнир пройдет без украинских пловцов.

Сборная Украины по плаванию решила не участвовать в чемпионате Европы-2021, который пройдет в России. Отказался от участия на турнире и Михаил Романчук, который на Олимпийских играх в Токио выиграл две медали.

Об этом рассказал президент федерации плавания Украины Андрей Власков в комментарии для suspilne.media.

Власков поведал, что из-за того, что соревнования проводятся в РФ, в Украине не выделяли средства на поездку спортсменов, а потому делегация нашей команды должна была поехать на турнир в усеченном составе за счет федерации. Однако Михаил Романчук и Владислав Бухов отказались от этой затеи и сосредоточатся на подготовке к чемпионату мира, который состоится с 13 по 18 декабря в Абу-Даби.

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины это было бы очень хорошо", — заявил Власков.

Отметим, чемпионат Европы по плаванию пройдет со 2 по 7 ноября в Казани. Соревнования должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Михаила Романчука легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала горячий снимок с супругом.