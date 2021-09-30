Украинская легкоатлетка засветила аппетитные формы (фото)

Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих фанатов.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая на олимпийских играх в Токио осталась без медалей в секторе для прыжков в длину, опубликовала соблазнительный снимок.

Бех-Романчук похвасталась фигурой на своей страничке в Instagram.

26-летняя Марина опубликовала два снимка с мужем, сделанные на одном месте с разницей в два года. Легкоатлетка спросила у своих подписчиков, как поменялись супруги за такое время. На фото пара позирует на фоне водоема, при этом Марина демонстрирует свою восхитительную фигуру.

"Неделю побыть с мужем. Я счастлива. Напишите, сильно ли мы изменились за эти 2 года?", — спросила у своих подписчиков Бех-Романчук, прикрепив два снимка.

Отметим, Марина является одним из- секс-символов украинского спорта. Легкоатлетка частенько радует своих подписчиков горячими снимками.

Марина замужем за пловцом Михаилом Романчуком, который на летней Олимпиаде-2020 завоевал две награды. Михаил выиграл "бронзу" на 800-метровке вольным стилем и "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем.