Рус

Українська легкоатлетка засвітила апетитні форми (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Марина Бех-Романчук Новина оновлена 30 вересня 2021, 12:29
Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх фанатів.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка на олімпійських іграх в Токіо залишилася без медалей у секторі для стрибків у довжину, опублікувала спокусливий знімок.

Бех-Романчук похвалилася фігурою на своїй сторінці в Instagram.

26-річна Марина опублікувала два знімки з чоловіком, зроблені на одному місці з різницею в два роки. Легкоатлетка запитала у своїх підписників, як змінилося подружжя за такий час. На фото пара позує на тлі водойми, при цьому Марина демонструє свою чудову фігуру.

"Тиждень побути з чоловіком. Я щаслива. Напишіть, сильно ми змінилися за ці 2 роки?", — запитала у своїх підписників Бех-Романчук, прикріпивши два знімки.

Відзначимо, Марина є одним з секс-символів українського спорту. Легкоатлетка частенько радує своїх фанатів гарячими знімками.

Марина одружена за плавця Михайла Романчука, який на літній Олімпіади-2020 завоював дві нагороди. Михайло виграв "бронзу" на 800-метрівці вільним тилем і "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки в довжину #Михайло Романчук #Марина Бех-Романчук
Дмитро Разумков
Політика
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в Броварах виявилася постановкою: військові відпрацьовували звільнення заручників в РДА
Штурм РДА та заручники: в поліції розповіли, що насправді відбувається в Броварах (відео)
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі вересня
Перемога Усика, сутички під Радою і закон про олігархів: вересень очима "Телеграфу" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося