Українська легкоатлетка засвітила апетитні форми (фото)

Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх фанатів.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка на олімпійських іграх в Токіо залишилася без медалей у секторі для стрибків у довжину, опублікувала спокусливий знімок.

Бех-Романчук похвалилася фігурою на своїй сторінці в Instagram.

26-річна Марина опублікувала два знімки з чоловіком, зроблені на одному місці з різницею в два роки. Легкоатлетка запитала у своїх підписників, як змінилося подружжя за такий час. На фото пара позує на тлі водойми, при цьому Марина демонструє свою чудову фігуру.

"Тиждень побути з чоловіком. Я щаслива. Напишіть, сильно ми змінилися за ці 2 роки?", — запитала у своїх підписників Бех-Романчук, прикріпивши два знімки.

Відзначимо, Марина є одним з секс-символів українського спорту. Легкоатлетка частенько радує своїх фанатів гарячими знімками.

Марина одружена за плавця Михайла Романчука, який на літній Олімпіади-2020 завоював дві нагороди. Михайло виграв "бронзу" на 800-метрівці вільним тилем і "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем.