В костюме NASA: украинский чемпион с женой отрываются в горах (фото, видео)
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Романчук и Бех катались на лыжах в Финляндии
Самая узнаваемая спортивная пара Украины провела выходные в горах Финляндии. Михаил Романчук и Марина Бех показали в соцсетях, как они катались на лыжах. Ранее Романчук отказался ехать на соревнования в россию.
Михаил Романчук — чемпион мира, Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2022 в плавании. В Instagram Михаил запостил фото видео, где он в белоснежном костюме с логотипом NASA катается на лыжах.
"Спасибо Финляндии, что настолько тепло принимает украинцев и поддерживает нас в такие трудные времена. Это были прекрасные выходные, но пора возвращаться к работе", — подписал снимки Романчук.
Его супруга Марина Бех — чемпионка Европы в тройном прыжке и серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в длину — также была в восторге от катания на лыжах.
"Хоть раз в жизни здесь стоит побывать, ты оказываешься в невероятно удивительной сказке. Мне казалось, что магия вокруг меня и я не могла налюбоваться окружавшей меня красотой.
День длился всего два часа, и с трех дней только раз нам удалось увидеть солнце. Но каждый день и каждая погода была особенно волшебной и неповторимой.
За эти выходные я перезагрузилась и смогла впервые за последние месяцы просто насладиться жизнью", — написала Бех в Instagram.
Ранее мы писали, что футболист сборной Украины отдыхает на Жареном Манхэттене.