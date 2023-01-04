Дивитися на мої груди корисніше, ніж ходити до спортзалу: спортсменка звернулася до чоловіків

Завдяки Пейдж Спіранак у гольфу побільшало шанувальників

У 2022 році журнал Maxim визнав найсексуальнішою жінкою світу гольфістку Пейдж Спіранак. Напередодні ЧС Спіранак розкритикувала форму збірної США, а на 2023 рік дала пораду чоловікам.

У соцмережах, де у спортсменки 3,7 млн підписників, Пейдж спочатку процитувала запис з облікового запису Fact у Twitter :

"Німецьке дослідження дійшло висновку, що дивитися на жіночі груди протягом 10 хвилин на день — краще для вашого здоров’я, ніж ходити до спортзалу".

А потім додала від себе: "Дивіться на мої груди — і зміцнюйте своє здоров’я у 2023 році".

Її підписники жартують, що, спостерігаючи за настільки сексуальною спортсменкою, гольф починають любити навіть ті, хто не відрізнить ключку від біти.

До речі, через наряди Пейдж Спіранак професійна асоціація жіночого гольфу нещодавно ухвалила закон, який забороняє виступати в одязі з глибоким декольте. А спортсменка отримувала погрози за надмірну сексуалізацію гольфу.

Проте дівчина не злякалася нападок суспільства, продовжуючи поєднувати професійну спортивну кар’єру та модельний бізнес.

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