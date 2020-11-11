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Лучший удар в истории гольфа: спортсмен попал в лунку с отскоком от воды (видео)

Лучший удар в истории гольфа: спортсмен попал в лунку с отскоком от воды (видео)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм jonrahm

Один из лучших гольфистов мира, второй номер мирового рейтинга испанец Джон Рам исполнил удар, который наверняка войдет в историю этого вида спорта.

Во время соревнований в Огасте на тренировке Джон умудрился с дальней дистанции попасть в лунку с первой попытки, при чем он сделал это, задействовав водную поверхность. Рам отправил мяч не над водой, а по ней и тот, прыгая по ручью, добрался до противоположного берега, сменил траекторию и залетел прямо в цель. Спортсмен, увидев такое, победоносно поднял руки вверх.

Видео феноменального удара Джона Рама, который он исполнил в свой 26-й день рождения:

Несомненно, если испанец продолжит так выступать, то он вернет себе первой место в рейтинге.

Ранее Телеграф сообщал об успешном выступлении украинских гольфисток на европейских соревнованиях.

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Гольф, Джон Рам.

Автор:

Телеграф
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