Лучший удар в истории гольфа: спортсмен попал в лунку с отскоком от воды (видео)

Один из лучших гольфистов мира, второй номер мирового рейтинга испанец Джон Рам исполнил удар, который наверняка войдет в историю этого вида спорта.

Во время соревнований в Огасте на тренировке Джон умудрился с дальней дистанции попасть в лунку с первой попытки, при чем он сделал это, задействовав водную поверхность. Рам отправил мяч не над водой, а по ней и тот, прыгая по ручью, добрался до противоположного берега, сменил траекторию и залетел прямо в цель. Спортсмен, увидев такое, победоносно поднял руки вверх.

Видео феноменального удара Джона Рама, который он исполнил в свой 26-й день рождения:

What an incredible shot! During a practice round, John Rahm skipped his ball on the pond for a hole-in-one on No. 16 at Augusta.

— WTOP (@WTOP) November 10, 2020