Змагання гольфістів зірвала змія: жахливі кадри (відео)

У Сіднеї спортсменам довелося пропустити одну лунку

У Сіднеї члени гольф-клубу The Coast своїм очам не повірили, коли підійшли до другої лунки. Звідти стирчала голова. Величезна змія сховалася від палючого сонця в землі. Раніше знаменита гольфістка пояснила, чому чоловікам корисно дивитися на її груди.

Щоб не нашкодити змії, спортсмени вирішили пропустити цю лунку і пішли далі.

"Усім потрібен відпочинок від спеки", — з гумором прокоментували ситуацію на сторінці гольф-клубу в Instagram.

Змія деякий час спостерігала за ажіотажем навколо неї, а потім заповзла в інше затишне місце.

Раніше ми розповідали про найкращий удар в історії гольфу. Спортсмен потрапив у лунку із відскоком м’ячика від води.

Нагадаємо, що в Естонії на футбольний матч прибігла лисиця, якої виду з трибун не вистачило і цікава тварина вирішила стежити за перипетіями поєдинку прямо із затишного газону.