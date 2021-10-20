Цікава лисиця перервала футбольний матч: відео незвичайного моменту потрапило в мережу

Кумедний момент стався в Естонії.

Собаки, коти, птахи часто переривають футбольні ігри, але в Естонії на матч прибігла лисиця, якій виду з трибун не вистачило і цікава тварина вирішила стежити за перипетіями поєдинку прямо з затишного газону.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Guardian Football.

За інформацією джерела, лисиця прибігла подивитися гру між молодіжними складами футбольних клубів "Хеліос" Виру і "Нарва-Транс". Непроханий гість кілька разів переривав гру, поки один з організаторів не влаштував погоню з палицею за твариною по всьому стадіону, що викликало сміх у оточуючих. До слова, ця лисиця частенько заглядає на місцевий футбол, однак вперше за весь час вибігла на газон. Крім того, повідомляється, що прізвище одного з футболістів "Хеліосу" перекладається як "лис", що, напевно, викликало хвилю жартів з боку його колег.

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