"Бойкоты никогда ни к чему не приводили": Украина потеряла важного союзника

Эстонские спортсмены поедут на Олимпиаду, даже если там будут россияне

Эстония не присоединится к бойкоту Олимпийских игр в Париже, если туда допустят спортсменов из россии и Беларуси.

Об этом заявил президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Серумаа, передает insidethegames. В прибалтийской стране называют данную ситуацию абсурдной, однако к бойкоту Игр они прибегать не хотят, ведь это ни к чему не приведет.

"Бойкоты никогда ни к чему не приводили. Мы склонны представлять, что может оказаться, что некоторые российские спортсмены под нейтральным флагом действительно участвуют в какой-то спецоперации под фальшивым флагом.

Пусть это будет предупреждением этих Игр. Давайте не забывать, что практически большинство российских спортсменов, которые попадут на пьедестал почета, военные и за победу получают военную медаль. Это абсурдная ситуация", — сказал Серумаа.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) недавно заявил, что рассматривает возможность участия россиян и белорусов на крупных международных турнирах в нейтральном статусе. Это вызвало жесткую реакцию официального Киева, но в МОК лишь проигнорировали заявление президента Украины.

Национальной олимпийский комитет Украины на внеочередной Генеральной ассамблеи проголосовал за бойкот Игр в Париже в случае допуска на Олимпиаду-2024 россиян и белорусов.

Добавим, что ряд высших чиновников Эстонии выступают категорически против участия россиян на Олимпийских играх. Накануне, сразу четыре страны, включая Эстонию, выступили против МОК в вопросе потенциального допуска россиян.