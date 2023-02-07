Немного странно играть против россиян: чемпион мира требует вышвырнуть со спорта агрессоров

Карлсен призвать дисквалифицировать российских шахматистов

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен против того, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях. Сейчас шахматисты россии играют под нейтральным флагом.

В комментарии норвежскому каналу TV2 Карлсен призвал пересмотреть санкции к россии. Сам же гроссмейстер отказался играть с россиянином Яном Непомнящим матч за звание чемпиона мира.

"Я каждый день вижу, что война продолжается, мне немного странно играть против россиян.

Сначала я, пожалуй, был больше поклонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранить спортсменов, особенно учитывая то, что вы не знаете, какие долгосрочные последствия это будет иметь.

Но теперь, когда это длится все дольше, я чувствую, что, может быть, россиянам не стоит играть", – сказал Карлсен.

Ранее Александр Усик объяснил главе МОК Томасу Баху, кто такие российские спортсмены. Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.