Отрублю себе голову, чтобы не играть с россией: литовская спортсменка сказала, что сделает на Олимпиаде

Сборная Литвы будет бойкотировать игры с террористами

Баскетболистка Гинтаре Петроните заявила, что в случае допуска россии на Олимпийские игры сборная Литвы откажется выходить на площадку, если турнирное расписание сведет эти команды вместе. Ранее Александр Усик объяснил главе МОК Томасу Баху, кто такие российские спортсмены.

"Ни при каких обстоятельствах мы не будем играть с россией. Я категорически против. Я лучше отрублю себе голову. Аналогичного мнения придерживаются и другие члены сборной", – цитирует Петроните сайт LRT.lt.

Поддержал спортсменку и главный тренер сборной Литвы Римантас Григас.

"Я считаю, что такие страны, как россия, не должны участвовать в Олимпийских играх. Будем надеяться, что этого не произойдет", – заявил Григас.

На данный момент сборная Литвы участвует в квалификационных играх к чемпионату Европы, который пройдет в июне в Словении и Израиле.

Литва занимает в группе B второе место с тремя победами и одним поражением. Литовцы проведут следующие встречи в четверг, 9 февраля, со сборной Франции, а в воскресенье, 12 февраля, — со сборной Украины.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.