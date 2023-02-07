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Еліна Світоліна побувала в Ірпені: фото, від яких навертаються сльози

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Світоліна в Ірпені Новина оновлена 07 лютого 2023, 16:48
Світоліна в Ірпені. Фото instagram.com/elisvitolina

Тенісистка сфотографувала сліди від куль та знамениті мурали

Влітку минулого року знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна стала амбасадором платформи United24, на якій збираються кошти на допомогу Україні.

Днями Еліна приїхала до України з благодійною місією. У її рамках тенісистка відвідала Ірпінь. Фото з міста, яке дуже постраждало від рашистської окупації, Еліна виклала в Instagram.

До речі, Світоліна обурена заявою Міжнародного олімпійського комітету, який готовий допустити спортсменів із росії та білорусі до Ігор-2024 у Парижі. Тенісистка опублікувала в соцмережах свою заяву, в якій різко засудила повернення спортсменів із країн-агресорів на міжнародні змагання.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.

Теги:
#Еліна Світоліна #Ірпінь #Тенісистка #Українська тенісистка