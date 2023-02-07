Элина Свитолина побывала в Ирпене: фото, от которых наворачиваются слезы

Теннисистка сфотографировала следы от пуль и знаменитые муралы

Летом прошлого года знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина стала амбассадором платформы United24, на которой собираются средства на помощь для Украины.

На днях Элина приехала в Украину с благотворительной миссией. В ее рамках теннисистка посетила Ирпень. Фото из города, который очень сильно пострадал от рашистской оккупации, Элина выложила в Instagram.

Кстати, Свитолина возмущена заявлением Международного олимпийского комитета, который готов допустить спортсменов из россии и беларуси к Играм-2024 в Париже. Теннисистка опубликовала в соцсетях свое заявление, в котором резко осудила возвращение спортсменов из стран-агрессоров на международные соревнования.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.