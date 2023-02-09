Банальная причина: Свитолина объяснила, почему украинские теннисисты играют с россиянами

Наши атлеты не бойкотируют врага из-за денег

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина призналась, почему наши спортсмены играют с россиянами. Именно теннисный поединок на Australian Open МОК назвал примером того, что украинские и российские спортсмены могут вместе выступать на соревнованиях. А значит россию можно пускать на Олимпиаду-2024.

Свитолина объяснила, почему украинские теннисисты не бойкотируют врагов. Причина банальна — деньги, пишет "Трибуна".

"К сожалению, не все украинские теннисисты готовы к этому шагу. Потому что они теряют деньги. С другой стороны, можно понять украинских теннисистов, потому что у них есть семьи, они должны зарабатывать", — заявила Свитолина.

Примером украинским теннисистам может стать литовская баскетболистка Гинтаре Петроните. Спортсменка заявила очень четко: "Я лучше отрублю себе голову, чем буду играть против россии".

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.