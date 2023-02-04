Україна розгромила Ліван: що нас чекає далі у Кубку Девіса

Українські тенісисти не залишили шансів суперникам

У суботу, 4 лютого, чоловіча збірна України з тенісу перемогла Ліван у плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса. Напередодні у тенісі розіграли перший великий титул року в одинарному розряді.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України у Facebook. У другий змагальний день українці довели рахунок до розгромного завдяки перемозі дуету.

Владислав Манафов та Ілля Бєлобородько поставили дострокову крапку у матчі Кубка Девіса проти збірної Лівану. Влад з Іллею завдали поразки Беньяміну Хассану та Хасану Ібрагіму з рахунком 6:4; 6:3, довівши загальний рахунок матчевих зустрічей до 3:0. Додамо, Жовто-сині провели домашні матчі у польському місті Лешно.

Результати матчу Кубка Девіса Україна — Ліван:

Владислав Орлов (№385 ATP) обіграв Хаді Хабіба (№451 ATP) — 6:4, 6:2.

В’ячеслав Бєлінський (№622 ATP) виграв у Бенджаміна Хассана (№324 ATP) — 6:4, 2:6, 6:4.

Ілля Бєлобородько /Владислав Манафов перемогли дует Беньямін Хассан/Хасан Ібрагім — 2:0 (6:4, 6:3).

Тепер збірна України чекає на жеребкування, в якому визначиться наш суперник в основній частині Першої світової групи Кубка Девіса.

Раніше повідомлялося, що український тенісист відмовився потиснути руку російському колезі після матчу.

Нагадаємо, на Australian Open-2023 пролунав скандал із сербськими вболівальниками, які активно підтримували російських окупантів у Мельбурні.