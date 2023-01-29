Джокович переміг на Australian Open-2023 і зрівнявся з Надалем (відео)

Серб виграв 22-й Турнір Великого Шолому

У неділю, 29 січня, у Мельбурні відбувся фінальний матч на турнірі Australian Open-2023 у чоловічому одиночному розряді між сербом Новаком Джоковичем, з батьком якого напередодні стався скандал, та греком Стефаносом Ціціпасом.

Перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії виборов Джокович, для якого цей успіх став 22-м на Турнірах Великого Шлему (рекорд). Про це повідомляє пресслужба Australian Open-2023 у Twitter. Таким чином, Новак зрівнявся за кількістю трофеїв ТБШ з іспанцем Рафаелем Надалем.

Додамо, серб здолав грека у трьох сетах — 6:3, 7:6, 7:6. На рахунку Джоковича 10 титулів на Australian Open, 7 – на "Вімблдоні", 3 – на US Open та 2 – на "Ролан Гаррос".

Емоції Джоковича після перемоги

Повне відео матчу Новак Джокович – Стефанос Ціціпас:

Під час турніру з уболівальниками Джоковича неодноразово відбувалися скандальні ситуації. Серби вирішили привезти "російський мир" до Мельбурну, а також символіку російських окупантів.

Нагадаємо, у жіночому одиночному розряді перемогу на Australian Open-2023 здобула спортсменка без прапора Аріна Соболенко.