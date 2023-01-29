Джокович победил на Australian Open-2023 и сравнялся с Надалем (видео)

Серб выиграл 22-й Турнир Большого Шлема

В воскресенье, 29 января, в Мельбурне состоялся финальный матч на турнире Australian Open-2023 в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем, с отцом которого накануне произошел скандал, и греком Стефаносом Циципасом.

Победу на Открытом чемпионате Австралии завоевал Джокович, для которого этот успех стал 22-м на Турнирах Большого Шлема (рекорд). Об этом сообщает пресс-служба Australian Open-2023 в Twitter. Таким образом, Новак сравнялся по числу трофеев ТБШ с испанцем Рафаэлем Надалем.

Добавим, серб одолел грека в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:6. На счету Джоковича 10 титулов на Australian Open, 7 – на "Уимблдоне", 3 – на US Open и 2 – на "Ролан Гаррос".

Эмоции Джоковича после победы

Полное видео матча Новак Джокович – Стефанос Циципас:

Во время турнира с болельщиками Джоковича неоднократно происходили скандальные ситуации. Сербы решили привезти "русский мир" в Мельбурн, а также символику российских оккупантов.

Напомним, в женском одиночном разряде победу на Australian Open-2023 завоевала спортсменка без флага Арина Соболенко.