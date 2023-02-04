Украина разгромила Ливан: что нас ждет дальше в Кубке Дэвиса

Украинские теннисисты не оставили шансов соперникам

В субботу, 4 февраля, мужская сборная Украины по теннису победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Накануне в теннисе разыграли первый большой титул в году в одиночном разряде.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины в Facebook. Во второй соревновательный день украинцы довели счет до разгромного благодаря победе дуэта.

Владислав Манафов и Илья Белобородько поставили досрочную точку в матче Кубка Дэвиса против сборной Ливана. Влад с Ильей нанесли поражение Беньямину Хассану и Хасану Ибрагиму со счетом 6:4; 6:3, доведя общий счет матчевых встреч до 3:0. Добавим, Желто-синие провели домашние матчи в польском городе Лешно.

Результаты матча Кубка Дэвиса Украина — Ливан:

Владислав Орлов (№385 ATP) обыграл Хади Хабиба (№451 ATP) – 6:4, 6:2.

Вячеслав Белинский (№622 ATP) выиграл у Бенджамина Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.

Илья Белобородько/Владислав Манафов победили дуэт Беньямин Хассан/Хасан Ибрагим — 2:0 (6:4, 6:3).

Теперь сборная Украины ждет жеребьевку, в которой определится наш соперник по основной части Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист отказался пожать руку российскому коллеге после матча.

Напомним, на Australian Open-2023 прогремел скандал с сербскими болельщиками, которые активно поддерживали российских оккупантов в Мельбурне.