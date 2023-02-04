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Украина разгромила Ливан: что нас ждет дальше в Кубке Дэвиса

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Илья Белобородько и Владислав Манафов Новость обновлена 04 февраля 2023, 15:31
Илья Белобородько и Владислав Манафов. Фото facebook.com/UkrainianTennisFederation

Украинские теннисисты не оставили шансов соперникам

В субботу, 4 февраля, мужская сборная Украины по теннису победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Накануне в теннисе разыграли первый большой титул в году в одиночном разряде.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины в Facebook. Во второй соревновательный день украинцы довели счет до разгромного благодаря победе дуэта.

Владислав Манафов и Илья Белобородько поставили досрочную точку в матче Кубка Дэвиса против сборной Ливана. Влад с Ильей нанесли поражение Беньямину Хассану и Хасану Ибрагиму со счетом 6:4; 6:3, доведя общий счет матчевых встреч до 3:0. Добавим, Желто-синие провели домашние матчи в польском городе Лешно.

Результаты матча Кубка Дэвиса Украина — Ливан:

  • Владислав Орлов (№385 ATP) обыграл Хади Хабиба (№451 ATP) – 6:4, 6:2.
  • Вячеслав Белинский (№622 ATP) выиграл у Бенджамина Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.
  • Илья Белобородько/Владислав Манафов победили дуэт Беньямин Хассан/Хасан Ибрагим — 2:0 (6:4, 6:3).

Теперь сборная Украины ждет жеребьевку, в которой определится наш соперник по основной части Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист отказался пожать руку российскому коллеге после матча.

Напомним, на Australian Open-2023 прогремел скандал с сербскими болельщиками, которые активно поддерживали российских оккупантов в Мельбурне.

Теги:
#Теннис #Кубок Дэвиса #Сборная Украины по теннису