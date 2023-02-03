Бахмут глазами Стаховского: теннисист опубликовал фото разрушенного города

Спортсмен защищает Украину от российских оккупантов

Один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту своей родины. Теннисист попрощался со спортом и отправился на войну.

Сейчас Стаховский находится на одном из самых горячих участков фронта — в Бахмуте. В Twitter теннисист поделился фотографиями из разрушенного города.

Напомним, что в декабре Сергей Стаховский показал в соцсетях пленных вагнеровцев. А потом предложил пригласить в подвал Василия Ломаченко, который публиковал в социальных сетях неоднозначные заявления.

Ранее Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет боевика в плен. К этой инициативе присоединились многие известные украинцы.

Сергею Стаховскому 36 лет. Он победитель восьми турниров ATP (четыре — в одиночном разряде); финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004). За карьеру заработал 5,4 млн долларов призовых.