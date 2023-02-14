Скільки українських спортсменів загинули та скільки у полоні: НОК озвучив страшні цифри

Вадим Гутцайт розповів, скільки атлетів зараз на фронті

Чи не щодня ми розповідаємо про смерть наших спортсменів на війні. Нещодавно під Сватовим героїчно загинув воїн-дзюдоїст.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в інтерв’ю на YouTube-каналі ProUA розповів, скільки українських спортсменів служить у лавах Збройних сил, скільки загинуло, а скільки в полоні.

"Дуже багато наших спортсменів зараз у ЗСУ. Понад три тисячі наших атлетів і тренерів в армії. Вони пішли захищати нашу батьківщину.

На жаль, 231 спортсмен загинув, а 35 перебувають у полоні", — повідомив Гутцайт.

Раніше ми писали про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Також "Телеграф" повідомляв, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тимченко. До повномасштабного вторгнення Росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".