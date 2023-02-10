Хто зрадив Україну: три країни хочуть бачити росію на Олімпіаді-2024

Польща запропонувала створити збірну біженців із росіян та білорусів

У п’ятницю, 10 лютого, відбувся міжнародний саміт міністрів спорту. У ньому взяли участь 39 країн. Більшість із них вирішили вимагати усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко виступили проти такого рішення МОК і погрожують бойкотом Ігор.

У МОК наголошують, що недопуск спортсменів на змагання навіть під нейтральним прапором це дискримінація за ознакою громадянства.

Раніше мер Парижа Анн Ідальго запропонувала допустити російських і білоруських спортсменів, але не під нейтральним прапором, а як біженців від путінського режиму.

Цю ідею, як компроміс, підтримав міністр спорту Польщі Каміль Бортничук.

"Щоб уникнути звинувачень у тому, що ми керуємося національністю, що відбувається якась дискримінація, виходячи з наявного паспорта, пропонуємо створити збірну біженців, в якій могли б виступати росіяни та білоруси, які є дисидентами щодо режимів путіна та лукашенка", — цитує виступ Бортничука на саміті Reuters.

За підсумками саміту стало відомо, що 35 країн, зокрема США, Канада, Німеччина, Австралія, дотримуються позиції повної заборони на участь росії та білорусі в Олімпійських іграх. Франція, Японія та Греція не підтримали це рішення.

Розмови про повний бойкот Олімпіади-2024 не йдеться. Бортничук вважає, що поки є інші важелі тиску на МОК, бойкот обговорювати не варто.

Раніше литовська баскетболістка пригрозила відрізати собі голову, аби не зустрічатися з росіянами.