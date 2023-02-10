Кто предал Украину: три страны хотят видеть россию на Олимпиаде-2024

Польша предложила создать сборную беженцев из россиян и белорусов

В пятницу, 10 февраля, состоялся международный саммит министров спорта. В нем приняли участие 39 стран. Большинство из них приняли решение требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такого решения МОК и грозят бойкотом Игр.

В МОК подчеркивают, что недопуск спортсменов на соревнования даже под нейтральным флагом — это дискриминация по признаку гражданства.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила допустить российских и белорусских спортсменов, но не под нейтральным флагом, а в качестве беженцев от путинского режима.

Эту идею, в качестве компромисса, поддержал министр спорта Польши Камиль Бортничук.

"Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, предлагаем создать сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении режимов путина и лукашенко", — цитирует выступление Бортничука на саммите Reuters.

По итогам саммита стало известно, что 35 стран, в том числе США, Канада, Германия, Австралия, придерживаются позиции полного запрета на участие россии и беларуси в Олимпийских играх. Франция, Япония и Греция — не поддержали это решение.

Разговора о полном бойкоте Олимпиады-2024 не идет. Бортничук считает, что пока есть другие рычаги давления на МОК, бойкот обсуждать не стоит.

Ранее литовская баскетболистка пригрозила отрезать себе голову, лишь бы не встречаться с россиянами.