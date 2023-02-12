Швидкість, сонце та кулі: чому вмирали спортсмени на Олімпіаді

Декілька атлетів не повернулися з Олімпійських ігор

У неділю, 12 лютого, річниця смерті грузинського спортсмена Нодара Кумаріташвілі. Він загинув на Олімпійських іграх 2010 року, які пройшли у канадському Ванкувері.

Трагедія сталася під час тренування, на одному із найкрутіших віражів сани 21-річного Нодара перекинулися на швидкості понад 140 км на годину. Спортсмен перелетів через бетонну огорожу та вдарився об металеву конструкцію. Врятувати його не змогли.

Смерть Нодара Кумаріташвілі – не єдина в історії Олімпійських ігор. Розповімо про інші трагедії…

Стокгольм-1912. Португальський марафонець Франсішку у день забігу вирішив покрити свою шкіру жиром, щоб уникнути сонячних опіків. Але жир порушив природну терморегуляцію організму і Франсішку знепритомнів на трасі. А за деякий час помер від зневоднення.

Лондон-1948. Єдина спортсменка в історії Олімпійських ігор, яка здобула золоту медаль посмертно — це Елішка Мисакова. Вона померла того дня, коли збірна Чехословаччини зі спортивної гімнастики виграла Олімпіаду.

Мисакова відразу після прильоту до Лондона потрапила до лікарні, у неї діагностували поліомієліт. Врятувати 22-річну гімнастку не вдалося. Медаль Елішки отримала її сестра Мілослава, яка також стала олімпійською чемпіонкою.

Рим-1960. Під час командної велогонки 23-річний данець Кнуд Йенсен через сонячний удар впав з велосипеда та отримав відкриту черепно-мозкову травму. Вона виявилася смертельною.

Інсбрук-1964. На зимових Іграх в Австрії спочатку загинув 55-річний британський саночник Казимир Кай-Скшипескі. Його сани вилетіли за межі жолоба. А потім на тренуванні зі швидкісного спуску розбився 19-річний австралійський гірськолижник Росс Мілн. Він вилетів із траси і врізався у дерево.

Мюнхен-1972. Внаслідок терористичного акту, який влаштували палестинці, загинули п’ять спортсменів збірної Ізраїлю: важкоатлети – Зеєв Фрідман, Йосеф Романо, Давид Бергер, борці – Еліезер Халфін, Марк Славін.

Альбервіль-1992. Як показовий вид до програми зимової Олімпіади включили змагання зі спуску на швидкість. Під час тренування загинув швейцарець Ніколя Бошате. На швидкості 210 км/год він врізався в снігоприбиральну машину.

Нагадаємо, Україна готова бойкотувати Ігри у Парижі, якщо там будуть російські спортсмени.