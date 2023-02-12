Скорость, солнце и пули: почему умирали спортсмены на Олимпиаде

Несколько атлетов не вернулись с Олимпийских игр

В воскресенье, 12 февраля, годовщина смерти грузинского спортсмена Нодара Кумариташвили. Он погиб на Олимпийских играх 2010 года, которые прошли в канадском Ванкувере.

Трагедия произошла во время тренировки, на одном из наиболее крутых виражей сани 21-летнего Нодара перевернулись на скорости более 140 км в час. Спортсмен перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Спасти его не смогли…

Смерть Нодара Кумариташвили – не единственная в истории Олимпийских игр. Расскажем о других трагедиях…

Стокгольм-1912. Португальский марафонец Франсишку в день забега решил покрыть свою кожу жиром, чтобы избежать солнечных ожогов. Но жир нарушил естественную терморегуляцию организма и Франсишку потерял сознание на трассе. А через некоторое время умер от обезвоживания.

Лондон-1948. Единственная спортсменка в истории Олимпийских игр, которая получила золотую медаль посмертно — это Элишка Мисакова. Она умерла в тот день, когда сборная Чехословакии по спортивной гимнастике выиграла Олимпиаду.

Мисакова сразу по прилету в Лондон попала в больницу, у нее диагностировали полиомиелит. Спасти 22-летнюю гимнастку не удалось. Медаль Элишки получила ее сестра Милослава, которая также стала олимпийской чемпионкой.

Рим-1960. Во время командной велогонки 23-летний датчанин Кнуд Йенсен из-за солнечного удара упал с велосипеда и получил открытую черепно-мозговую травму. Она оказалась смертельной.

Инсбрук-1964. На зимних Играх в Австрии сначала погиб 55-летний британский саночник Казимир Кай-Скшипески. Его сани вылетели за пределы желоба. А затем на тренировке по скоростному спуску разбился 19-летний австралийский горнолыжник Росс Милн. Он вылетел с трассы и врезался в дерево.

Мюнхен-1972. В результате террористического акта, который устроили палестинцы, погибли пять спортсменов сборной Израиля: тяжелоатлеты – Зеев Фридман, Йосеф Романо, Давид Бергер, борцы – Элиэзер Халфин, Марк Славин.

Альбервиль-1992. В качестве показательного вида в программу зимней Олимпиады включили соревнования по спуску на скорость. Во время тренировки погиб швейцарец Николя Бошате. На скорости 210 км/ч он врезался в снегоуборочную машину.

Напомним, Украина готова бойкотировать Игры в Париже, если там будут российские спортсмены.