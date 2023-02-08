Відвів вогонь на себе: під Сватовим героїчно загинув воїн-дзюдоїст

Спортсмен урятував життя чотирьох побратимів, відвівши вогонь ворога на себе

У боях під Сватово (Луганська область) загинув 21-річний воїн-дзюдоїст із Дніпра Владислав Шеїн. Раніше повідомлялося про загибель на фронті українського дзюдоїста Максима Чумака.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту". Владислав був студентом четвертого курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету.

У Дніпрі він був відомий як талановитий дзюдоїст. Шеїн займався цим видом спорту з 6 років і неодноразово виборював нагороди на чемпіонатах Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірах. Владислав пішов служити добровольцем — до 233-го окремого батальйону тероборони. Спортсмен взяв участь у звільненні Балаклії, Шевченкового та Куп’янська.

Владислав загинув під Сватовим під час виконання бойового завдання. Українські бійці тримали фланг, а окупанти пішли у наступ, прорвавши лінію оборони. Взявши вогонь на себе, Владислав урятував життя чотирьох побратимів. Три дні тіло Шеїна не могли евакуювати через шквальні обстріли… Поховали героя на Алеї слави у Дніпрі.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Крім того, на цьому напрямі російські окупанти вбили активіста Революції Гідності Олега Юрченка.